Avalie o post

Quem curte pesca esportiva não pode deixar de conhecer Barcelos. O município fica a 399 quilômetros de Manaus, situado à margem direita no Médio Rio Negro, e é um prato cheio para os viajantes. Conhecido como um dos principais destinos da pesca no Brasil, Barcelos tem ainda uma natureza exuberante e abriga o Arquipélago de Mariuá, que ostenta o título de maior arquipélago fluvial do mundo.

Ao todo, são mais de 1.600 ilhas, numa área com 140 quilômetros de extensão e 20 quilômetros de largura, com rios, lagos, florestas inundadas e claro, lindas praias que parecem oásis no meio do verde da floresta.

A Praia Grande é a mais famosa e mais visitada praia da cidade. Situada em frente à sede do município, o seu acesso é via táxi fluvial. O trajeto demora menos de 3 minutos e custa cerca de R$ 5 por pessoa (R$ 10, ida e volta).

Para quem gosta de atividades ao ar livre, vôlei, futebol de areia, SUP e ciclismo aquático são as atividades recreativas mais praticadas no local. A praia ainda é palco de eventos como o Réveillon da Praia Grande e o Festival do Peixe Ornamental de Barcelos, com atrações musicais e muita animação. Cenário ideal para quem gosta de descanso durante o dia e diversão durante a noite.

A entrada é gratuita, e o local possui quiosques e barracas para atender aos banhistas com serviços de bar e restaurante que servem os deliciosos peixes da culinária local.

CONFIRA FOTOS: