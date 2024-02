O Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo do governo do Amazonas, anuncia que está com 96 vagas de emprego para esta segunda-feira (19).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste.

Vagas Disponíveis

20 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na indústria de eletroeletrônicos.

Ter curso de TBO.

OBS: Ter documentação completa, certificado de dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: CONSULTORA DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Superior Cursando em Administração.

Com experiência em vendas.

Ter curso desejável em Técnicas de vendas, persuasão de vendas, gestão de vendas ou vendas turbo.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: PROMOTOR (A) DE VENDAS EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência em vendas no segmento de produtos de salão de beleza.

Ter moto própria e CNH A.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: AGENTE DE PORTARIA BILÍNGUE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter curso de inglês intermediário/conversação.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: OPERADORA DE MONITORAMENTO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter curso de Informática Básica e Curso de Operador ou Monitoramento (CFTV).

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter curso obrigatório em manuseio de roçadeira, podadora e soprador.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

02 VAGAS: AJUDANTE DE CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Atuar como ajudante de caminhão para Materiais de Construção.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

10 VAGAS: GARÇOM OU GARÇONETE

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Primeiro Emprego, com experiência na função em CTPS ou avulsa.

Ter curso de garçom, com habilidade para atendimento ao cliente, ter boa comunicação e disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: SUQUEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função em CTPS ou avulsa.

Com experiência em preparo de sucos em geral.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: CHEFE DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função em CTPS ou avulsa.

Com conhecimento em preparo alimentar em geral de restaurante, culinária regional.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: GERENTE DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino Superior Completo

Com experiência em CTPS.

Ter experiência em gerenciamento de restaurantes, lanchonetes, bares entre outros na área gastronômica.

OBS: Ter documentação completa, e currículo atualizado.

01 VAGA: COZINHEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

03 VAGAS: TRATORISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter Habilitação Categoria B ou C.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência geral em cozinha, em preparos de alimentos em grande quantidade.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR TÉCNICO DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função em Manutenção em Máquinas de Café, CNH A e B e ter moto própria com documentação em dia.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável cursos na área.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

04 VAGAS: COZINHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: MARCENEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

06 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINA DE PODA E CORTE

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Com experiência em serviços de poda e corte de árvores com máquinas podadoras.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

02 VAGAS: PROMOTOR (A) DE VENDAS (PCD) E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Ter Pacote Office básico.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, dispensa militar, laudo médico e currículo atualizado.

10 VAGAS: AJUDANTE DE PRODUÇÃO (PCD) E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função, com prática em processo de produção industrial em geral.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS (PCD) E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, dispensa militar, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE CAIXA (PCD) E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, dispensa militar, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: FISCAL DE LOJA (PCD) E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, dispensa militar, laudo médico e currículo atualizado.

04 VAGAS: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS (PCD) E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

