Quem fazia compras no Centro de Manaus nesse feriado aproveitou para incluir a vacinação contra a Covid-19 no roteiro. A Praça da Polícia passou a ser um ponto de vacinação. No primeiro dia, somente pela manhã, mais de 400 pessoas já haviam se imunizado.

O Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus montaram dois postos na carreta itinerante e um embaixo da tenda de espera especialmente para pessoa com deficiência. A estrutura vai funcionar até o dia 23 de dezembro no local.

Em Manaus, há cerca de 314 mil pessoas com a segunda dose em atraso. A localização facilitou a vida de muita gente. A vacinação é sempre das 9h às 16h todos os dias, inclusive aos domingos. A partir desta quinta-feira estará disponível a vacina de reforço da Janssem para quem já tomou a dose única há pelo menos dois meses.

Para os demais imunizantes, a segunda dose pode ser feita a qualquer tempo, ainda que com atraso. Para a dose de reforço ou terceira dose, o intervalo caiu para quatro meses. A chefe da divisão de imunização da Semsa (Secretaria Municipal de Saúde) Izabel Hernandes, o importante é tomar o quanto antes.

