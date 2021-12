Avalie o post

Após terem sofrido tentativa de ataque hacker na manhã desta segunda-feira (13), todos os portais foram retirados do ar

Manaus – Os portais da Prefeitura de Manaus estão voltando a funcionar gradativamente. As páginas web municipais foram retiradas do ar, após ter sofrido tentativa de ataque hacker na manhã desta segunda-feira (13).

A equipe de segurança de TI da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef) identificou tentativas de invasão nas páginas das secretarias municipais e no portal Manaus.

(Foto: Ingrid Anne/Semcom)

O portal principal da prefeitura, assim como o portal de serviços Manaus Atende, o Imuniza Manaus e outros sites de secretarias municipais já voltaram ao normal. Apenas duas páginas ainda passam por revisão: das secretarias municipais de Educação (Semed) e Limpeza Urbana (Semulsp). A previsão é que tudo esteja normalizado dentro das próximas horas.

Conforme explicou o diretor do departamento de Sistemas da Semef, Cândido Areas, a tentativa de invasão ocorreu apenas no sistema de gerenciamento das páginas. Como procedimento padrão, os portais foram retirados do ar para que fossem realizados procedimentos de revisão do sistema de segurança e conteúdo das páginas.

“Não houve ataque à nossa infraestrutura, ou seja, nossos sistemas e arquivos armazenados em nossos servidores permanecem intactos e seguros. Temos várias camadas de segurança e proteção e nenhuma delas foi violada”, esclareceu o gerente.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 12/12/2021

