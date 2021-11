Avalie o post

Manaus — Um jovem, ainda não identificado, foi pego em flagrante por populares, supostamente roubando nesta quinta-feira (18), nas proximidades do igarapé do Passarinho, no conjunto Galiléia, zona Norte de Manaus. A vizinhança se revoltou e a ”pêia” comeu.

De acordo com informações preliminares, o jovem estaria realizando assaltos na região quando foi perseguido por populares que, revoltados com os constantes roubos, o pegaram para aplicar um ”corretivo”.

Um vídeo do momento foi registrado por um dos moradores da área e mostra o suspeito sendo pego pela população que ao tentarem puni-lo, são impedidos por uma tia do jovem que chega até o local.

Testemunhas afirmam que o jovem vinha roubando desde o bairro Terra Nova, na zona Norte, e só conseguiram o pegar nas proximidades do igarapé. Nas imagens é possível observar a tia pedindo para que os populares não batessem no sobrinho.

”Minha senhora, então leve ele para sua casa. Não defenda bandido, pode ser até seu filho, mas bandido é bandido!”, disse um homem.

Veja o vídeo:

