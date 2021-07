4.9 / 5 ( 7 votos )

O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio da Promotoria de Justiça de Barcelos, participou, nos dias 26 e 27/06, de evento integrante do Projeto Amigos da Comunidade. O objetivo do projeto é levar cidadania a comunitários ribeirinhos do município, por meio da prestação de serviços, distribuição de kits de alimentação, higiene e brinquedos, além de serviços básicos de saúde.

O Projeto Amigos da Comunidade é uma iniciativa da Igreja Presbiteriana e do Cartório Único de Barcelos, com o apoio do Exército, do comércio local e da Associação Indígena de Barcelos (ASIBA).

Em equipe formada por comerciantes, integrantes do Exército e profissionais das áreas do direito, saúde, estética e outras, visitou seis comunidades de Barcelos, Romão, Bacabal, Bacuquara, Jaqueira, Nova Esperança e Terra Preta. Os ribeirinhos receberam atendimento médico-odontológico, emissão de documentos, informações sobre alistamento militar, serviços de corte de cabelo, manicure e pedicure, atividades recreativas para as crianças, além da distribuição de roupas, brinquedos e kits de higiene.

"A Promotoria de Justiça de Barcelos integra a equipe com o objetivo de levar informações e atendimento a essa população que, por vezes, não tem acesso aos seus direitos mais básicos. O intuito é ouvir as demandas dos comunitários e conscientizá-los de sua posição como sujeitos de direitos", destacou a Promotora de Justiça Karla Cristina da Silva.

FONTE: MP-AM