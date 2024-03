Placas instaladas pela Prefeitura de Manaus alertam os banhistas da Praia da Ponga Negra para a proibição de fogueira e churrascos, além de acampamentos na faixa de areia banhada pelo Rio Negro e outras áreas, na zona Oeste de Manaus. As medidas são de proteção ao meio ambiente.

Aos finais de semana, a fiscalização atua no controle da proibição, que é mais encontrada na área da praia nesses dias. Além de causar danos ambientais e a poluição do ar, as fogueiras também representam riscos de incêndios descontrolados.

As fogueiras são proibidas em outros balneários do país de acordo com a lei federal 12.651/2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. Elas também não são permitidas de acordo com o decreto federal 6.514/2008.

Segundo o responsável pelo local, Alberto Maciel, é necessário contar com a colaboração de visitantes e moradores de Manaus para manter os pontos turísticos limpos e protegidos. Por isso, vale lembrar algumas leis importantes aos frequentadores das praias.

“Reforçamos que não é permitido acender fogueiras na praia. As restrições visam promover o respeito às normas estabelecidas e o bem-estar de todos os frequentadores, sem causar danos ao ambiente”, explicou Maciel.

Outros itens proibidos

A Prefeitura de Manaus alerta aos usuários lembrando dos itens proibidos no parque. Entre eles estão as garrafas de vidro, que são proibidas na praia por questões de segurança, por serem objetos perfurocortantes, podendo causar acidentes e riscos na areia para os usuários.

Equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) recolhem, em média, os entre 150 e 180 garrafas por semana. Os permissionários que trabalham na Ponta Negra são proibidos, por contrato, de vender bebidas engarrafadas em vidro.

A orientação é que o público frequentador não leve para o espaço garrafas e objetos de vidro, perfurocortantes ou similares, sob pena de apreensão dos mesmos.No local há sinalização dos itens proibidos no balneário, incluindo as garrafas de vidro.

Normas

A Guarda Municipal, a ciclopatrulha da Polícia Militar e os Bombeiros atuam no monitoramento da praia e na segurança dos banhistas e manutenção do patrimônio público.

As placas de orientação quanto a cuidados e horários estão distribuídas em toda a área de uso permitido e regular. Os salva-vidas estão no local para prevenção e possível necessidade de resgate nas águas.

Para a segurança dos banhistas, não é permitido o banho no Rio Negro após as 17h, quando se perde mais visibilidade nas águas e não há mais guarda-vidas no complexo.

Orientações

Na praia, a orientação também para os frequentadores é quanto às proibições de brincar de papagaio (pipa); assim como fazer acampamento. Também é proibido o comércio ambulante não autorizado pela prefeitura.

O post Ponta Negra: placas alertam para fogueiras e churrasco na praia apareceu primeiro em Portal Você Online.