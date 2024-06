O Polo Industrial de Manaus (PIM) fechou o primeiro trimestre deste ano com faturamento R$ 47,43 bilhões, o que indica crescimento de 7,3% na comparação com o mesmo período de 2023 (R$ 44,20 bilhões).

Em dólar, o resultado de faturamento do PIM também foi positivo: US$ 9.53 bilhões entre janeiro e março deste ano contra US$ 8.62 bilhões no mesmo intervalo do ano passado, representando crescimento de 10,54%.

As exportações do PIM totalizaram US$ 176.48 milhões até março, o que representa incremento de 23,26% em relação ao mesmo período de 2023 (US$ 143.18 milhões).

A mão de obra do Polo, por sua vez, foi de 116.614 trabalhadores no mês de março, entre efetivos, temporários e terceirizados. O número representou alta de 4,6% ante março do ano passado (111.484 trabalhadores).

Segmentos e produtos

Entre os principais segmentos do PIM, os maiores destaques no primeiro trimestre do ano foram os desempenhos dos subsetores Duas Rodas, com faturamento de R$ 8,89 bilhões e crescimento de 15,22%; Termoplástico, com faturamento de R$ 3,97 bilhões e crescimento de 8,33%; e Mecânico, com faturamento de R$ 4,14 bilhões e crescimento de 83,98%.

Já entre os principais produtos fabricados pelo PIM, os aumentos mais expressivos de produção foram verificados em itens como condicionadores de ar de janela ou de parede de corpo único, com 132.092 unidades e aumento de 208,04%; receptores de sinal de televisão, com 2.013.005 unidades e crescimento de 148,26%; microcomputadores portáteis, com 149.833 unidades e aumento de 81,58%; e condicionadores de ar do tipo split system, com 1.427.257 unidades fabricadas e aumento de 63,51%.

Outros produtos que tiveram destaque no período incluem os rádios aparelhos reprodutores e gravadores de áudio (não portáteis), inclusive, toca discos digital a laser, com 201.265 unidades fabricadas e aumento de 39,02%; monitores com tela de LCD para uso em informática, com 661.077 unidades e aumento de 6,81%; fornos microondas, com 1.309.401 unidades e aumento de 51,32%; motocicletas, motonetas e ciclomotos, com 459.128 unidades e aumento de 11,55%; televisores com tela de LCD e OLED, com 3.392.519 unidades e aumento de 5,08%; e aparelhos de barbear, com 480.433 unidades e aumento de 5,21%.

Animadores

Na avaliação do superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, os indicadores no primeiro trimestre de 2024 são animadores, pois apresentam boas perspectivas de crescimento no PIM . “O faturamento, a produção, a exportação e, especialmente, a quantidade aumentada da mão de obra de trabalhadores diretos no Polo Industrial de Manaus são de fato positivos e isso nos remete para que o trimestre, que está em curso, também venha a ser de crescimento”, afirmou Saraiva.

