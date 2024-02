A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) instaurou um inquérito para investigar o homem que agrediu a própria mulher com um soco e, ainda, enforca a vítima até ela desmaiar, no bairro Armando Mendes, zona leste da capital. As informações são do Portal D24am.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM). A vítima e o agressor serão ouvidos.

“A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) centro-sul, instaurou um Inquérito Policial (IP) para apurar as agressões praticadas contra uma mulher em via pública no bairro Armando Mendes, zona leste”.

Fonte: D24am