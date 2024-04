A polícia identificou como Irivaldo da Silva Conceição, de 36 anos, o mototaxista que morreu ao ser atingido por um carro que trafegava na contramão do viaduto de Flores, na Av. Torquato Tapajós, na madrugada de segunda-feira, 8. O motorista que causou a morte é do Paraná. A informação é do Portal do Holanda

No momento do acidente, Irivaldo estava acompanhado de Cíntia Gonçalves, 47, que também ficou ferida e está internada em estado grave. Ela passou por uma cirurgia há algumas horas.

Conforme a polícia, o engenheiro Fábio da Silva Moreira, 40, que dirigia o carro alugado, de modelo T-Cross, no momento do acidente, se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Porém, ele apresentava sinais visíveis de embriaguez e apresentava falas desconexas. “Ele está bem confuso. Tentei conversar com ele, mas ele se apresenta um pouco confuso sobre o diálogo. A gente vai ouvir primeiro os policiais, que foram os primeiros a chegar no local da ocorrência e tem também a passageira do veículo, que vai ser ouvida, vamos colher a narrativa dela”, diz o delegado Alon Michaleski.

Conforme o irmão, Fábio é do Paraná e estava em Manaus a passeio. Ele não conhecia o percurso e foi direcionado pelo GPS a entrar na via.