Na sexta-feira (31), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) fez novas buscas e apreendeu ketamina, ampolas e seringas em salões de beleza da família de Djidja Cardoso, ex-sinhazinha do Boi Garantido, e em uma clínica veterinária. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos após as prisões da mãe, irmão e de uma funcionária de Djidja que foi encontrada morta em Manaus.

O trio foi preso, na tarde da quinta-feira (30), enquanto tentavam fugir da polícia. Eles foram localizados na casa onde Djidja foi encontrada morta, no bairro Cidade Nova, zona Norte da cidade. O trio é suspeito dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e também pelo crime de estupro, em nome do irmão de Djidja.

Foto: Divulgação/PC-AM

A cetamina ou quetamina é vendida sob denominações comerciais como Dopalen, Cetamin, Ketalex, entre outros. Caixas e frascos de Dopalen e Cetamin ficaram bastante visíveis quando a polícia apreendeu o material e os colocou sobre a calçada durante as buscas na casa da família.