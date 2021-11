Avalie o post

‘PODMAIS’ tem a proposta de receber as principais personalidades do Estado, anônimos que fazem um trabalho relevante, celebridades, sucessos das redes sociais e artistas

Manaus – A TV RECORD NEWS MANAUS (Canal 27.1 e 78 na NET) estreia o primeiro podcast a ser veiculado em canal de TV aberta no Amazonas.

Transmitido simultâneamente em outras plataformas, o ‘PODMAIS’ será realizado de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 19h30, logo após o telejornal AMAZONAS DIÁRIO (AMD) e tem a proposta de receber as principais personalidades do Estado e anônimos, que fazem trabalhos relevantes, sem deixar de lado as celebridades, os sucessos das redes sociais e os artistas locais.

“Todos que toparem virão conscientes de que a conversa é franca e aberta, com muito humor e uma pitada de veneno”, brincou o jornalista Hiel Levy, que será o âncora da atração.

“Podem vir quente que a gente tá fervendo”, completou o humorista Thiago Caldeira, que ficou conhecido do grande público como Abdias, o “Cabucão”, que também vai estar na bancada. Completando o trio de entrevistadores, uma figura com mais de 40 anos de rádio no Amazonas, uma das vozes mais conhecidas especialmente dos sambistas, o radialista Ormando Barbosa.

“Boca livre e pênalti só quem perde é otário”, disse ele, repetindo um bordão que criou e que ele garante que se aplica também ao podcast. “Eu estava quieto no meu canto e vieram me chamar pra festa. Jamais perderia essa chance”, revelou Barbosa.

Além da TV, o podcast será transmitido em todas as plataformas digitais (Foto: Divulgação)

Os três prometem muitas gargalhadas aos telespectadores, mas também muita informação. “Será tudo leve, sem a sisudez dos programas de entrevista”, garantiu Levy que está há 36 anos no mercado.

“Estou voltando para minha primeira casa profissional de um jeito que nunca esperei. Foi no DIÁRIO DO AMAZONAS que comecei minha carreira, em 1985, como repórter de Cidades e de Polícia. Não pensei que viesse fazer TV agora, ainda mais neste formato tão moderno”, concluiu.

Além da TV, o podcast estará em todas as plataformas do formato, mas também no D24AM, Blog do Hiel Levy, rádio web ‘Du Samba’ e em todas as redes sociais do GRUPO DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO (GDC) e do humorista Abdias.

“Nós vamos fazer muita onda, pode apostar”, disse Cabucão. “Estou de volta depois de vários anos, desde que apresentei o ‘Butequim dos Bambas’, na antiga TV Cultura. Não vou perder a chance de fustigar os entrevistados”, prometeu Barbosa. “Meu papel é levantar a bola pra eles e os entrevistados chutarem em gol e isso que acho que consigo fazer”, completou Levy.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 22/11/2021

