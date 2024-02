O governador Wilson Lima reconheceu, nesta terça-feira (6/2), o trabalho realizado pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que resultou na maior apreensão de armas já registrada no Amazonas. Como parte Operação Ajuricaba, foram apreendidas 36 armas de grosso calibre em ocorrência na noite de sexta-feira (2/2), no bairro Nossa Senhora de Fátima 2, zona norte de Manaus.

“Quero agradecer e reconhecer o trabalho de cada policial militar, em nome desses quatro agraciados por essa que se tornou a maior apreensão do Estado. A gente sabe que não é uma atividade fácil, é uma profissão de risco, mas eles estão sempre dispostos a proteger e servir nossa população”, ressaltou Wilson Lima.

O governador do Amazonas também lembrou que foi em sua gestão que uma Lei (nº 5.044) - elaborada em 2019 e regulamentada em 2020 - passou a recompensar com gratificação o policial que apreender armas de fogo, devendo submeter a sua instituição – Polícia Civil ou Militar – documentos como auto de apreensão de armamento, entre outros, para ter direito ao bônus.

“Essa foi a maior apreensão de armas da história do Amazonas e estamos enaltecendo o trabalho dos policiais que estavam na linha de frente. É uma honra termos o governador reconhecendo e homenageando os policiais. Isso os motiva a trabalhar cada vez mais com empenho, em prol da polícia e da nossa sociedade”, afirmou o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Klinger Paiva.

Foram agraciados pelo governador, com a medalha Ação Policial, o tenente João Francisco de Oliveira Pereira Neto; o sargento Wandergleysson Barros de Lima; o sargento Sandro Andrade de Vasconcelos; e o soldado Ernesto Júnior Martinez Gomes Rodrigues da Silva.

“Estamos trabalhando diuturnamente para dar tranquilidade para a população de Manaus. Esse reconhecimento é muito importante para valorizar o policial que está trabalhando em prol da sociedade amazonense”, agradeceu o tenente João Neto.

Apreensão

A ocorrência foi registrada por volta das 20h, na rua Bem-te-vi, no bairro Nossa Senhora de Fátima 2, após recebimento de denúncia anônima de que uma mulher estaria sendo agredida e mantida em cárcere privado em uma residência. As equipes foram até o local indicado e encontraram dois veículos em frente ao imóvel, uma pick-up vermelha e um Corolla branco, ambos com placas não identificadas.

Os ocupantes do veículo pick-up dispararam contra os policiais militares e, por conta do ataque, foi dada voz de prisão aos homens, que fugiram. Na fuga, acabaram por deixar cair um documento de um dos suspeitos, um homem de 23 anos que responde por roubo e outros crimes.

Os policiais vasculharam o local onde estavam os suspeitos e apreenderam 36 armas de fogo, todas com numeração suprimida, sendo 31 pistolas de vários modelos e calibres, quatro fuzis de calibre 5.56, uma submetralhadora de calibre 40, além de 63 carregadores de pistola 9 milímetros, três carregadores modelo caracol, 24 carregadores de fuzil de calibre 5.56, um carregador de submetralhadora calibre 40 e 95 munições de calibre 5.56.

Operação Ajuricaba

Realizada pelo Comando de Policiamento de Área (CPA) Norte, a ação tem o objetivo de inibir os índices criminais por meio do policiamento ostensivo, naquela região. Abordagens, barreiras policiais e incursões em becos, ruas e vielas são realizadas para identificação de infratores e levar segurança à comunidade.