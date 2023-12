A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) iniciou, nesta sexta-feira (1º/12), os Cursos de Formação de Oficiais (CFO) e de Soldados (CFSD), na sede da Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Fucapi), Distrito Industrial I.

"A Polícia Militar do Amazonas tem a grata satisfação de receber os novos alunos oficiais na Academia de Polícia Militar Neper Alencar, que tem como objetivo formar nossos alunos oficiais, os quais ajudarão no policiamento e reforçar a segurança da sociedade amazonense", disse o subcomandante da Academia da Polícia Militar Neper Alencar, tenente-coronel Terto, que coordena o CFO.

O subcomandante do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CEFAP), tenente-coronel Idevandro, enfatizou a importância da formação para a preparação dos futuros agentes de segurança.

"Estamos com mil alunos soldados que vieram para reforçar o policiamento ostensivo no Amazonas. E começa aqui no Centro de Formação em que temos a responsabilidade de treiná-los e capacitá-los. Eles vão aprender as regras básicas sobre o nosso regulamento interno da Polícia Militar. E quando vestirem essa farda, eles têm como objetivo, de que deverão sair de suas casas, para proteger a sociedade", ressaltou.

Investimento

No dia 6 de novembro, o Governo do Amazonas realizou o chamamento de 1.704 aprovados em concursos da área de Segurança Pública. A ação representa um investimento do estado de R$ 12 milhões por mês. O Governo divulgou a nomeação, no dia 18 de novembro, no Diário Oficial do Estado (DOE).

Os aprovados prestaram concurso em 2022, ainda no primeiro mandato do governador Wilson Lima, 11 anos após último certame para as forças de segurança realizado pelo Estado.

Do total, foram chamados 1.121 aprovados da Polícia Militar do Amazonas (PMAM); 253 do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM); 170 da Polícia Civil do Amazonas (PCAM); 108 do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM); 40 da Secretaria de Segurança Pública (SSP/AM); e 12 do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), vinculado à SSP/AM.