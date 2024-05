As inscrições para a 2ª Corrida do Batalhão Ambiental estão abertas. O evento será realizado no dia 2 de junho na Universidade Federal do Amazonas (Ufam) em comemoração ao aniversário do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e a celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente.

Com um percurso de 5 quilômetros, a corrida promete ser um marco na promoção da consciência ambiental e práticas esportivas, além do fortalecimento da interação entre a comunidade e a corporação.

De acordo com os organizadores do evento, a expectativa é superar os números de inscritos de 2023, que foram de 3 mil pessoas.

O tenente PM Adiel Araújo explica que, além de incentivar a prática esportiva, a corrida tem um forte direcionamento educativo e ambiental. Durante o evento serão distribuídas mudas de árvores, que visam estimular o reflorestamento e a preservação das espécies. A ação busca engajar os participantes em práticas sustentáveis que podem ser adotadas no dia a dia.

Para garantir a segurança e o bom andamento do evento, 45 policiais militares do BPAmb estarão envolvidos, proporcionando apoio logístico, balizamento e orientação aos corredores. O planejamento meticuloso visa assegurar que todos os participantes possam desfrutar da corrida com tranquilidade e segurança, em um ambiente bem estruturado.

Em relação ao protocolo de segurança no evento, por exigência da Confederação Brasileira de Atletismo (CBA), terão duas ambulâncias, sendo uma delas com suporte de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), também no local e equipe da Diretoria de Saúde (DS) da PMAM estará reforçando para ajudar no atendimento médico, caso algum atleta necessite.

Ainda foram solicitados 100 alunos soldados do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), para reforçar o policiamento e auxiliar no balizamento e na orientação dos atletas. Além de oito motociclistas do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) para a entrada da Ufam e, também, à frente do pelotão de elite na chegada e retaguarda.

No dia da corrida, o público vai contar com uma estrutura própria para a segurança com grades, cones, barracas, suporte da equipe de hidratação, tanto ao longo do percurso quanto na chegada com distribuição de água, energético, e ao final o atleta vai receber frutas e a medalha de participação.

Corrida e o meio ambiente

A data do evento, dia 2 de junho, domingo, foi escolhida devido ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho. O aniversário do Batalhão de Policiamento Ambiental, comemorado no mesmo período, reforça o compromisso contínuo da corporação com a proteção dos ecossistemas amazônicos.

Inscrições e participação

A corrida é aberta ao público e as inscrições podem ser realizadas on-line através do site oficial do evento ticketsport.com.br

Ainda segundo o tenente PM Adiel Araújo, espera-se uma ampla participação do público.