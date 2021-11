Avalie o post

Jiboia e costela-de-adão estão na lista; especialista dá dicas de como realizar o cultivo e manter as espécies saudáveis

São Paulo – Com o isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19, os brasileiros passaram a se interessar pelo cultivo de plantas e flores em casa e até pela criação de seus próprios jardins. Segundo o Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor), alguns produtores chegaram a registrar aumento de até 20% nos negócios desse setor neste ano. Algumas espécies têm se destacado com uma procura maior.

Com o isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19, os brasileiros passaram a se interessar pelo cultivo de plantas e flores em casa (Foto: Reprodução/Instagram/Freepiik)

Saiba quais são elas e confira dicas da florista Juana Martinez de como cultivá-las:

Begônia maculata ou asa de anjo

(Foto: Divulgação)

Com bolinhas brancas que assumem o protagonismo na parte da frente da folha, o verso possui um tom de vermelho carmim. Conhecida como asa de anjo, ela faz sucesso por sua beleza ímpar e exótica. É uma planta de sombra com luz indireta, o que torna o cultivo em ambientes internos, como casas e apartamentos, ainda mais fácil. Para deixar a espécie sempre saudável e bonita, é importante manter o solo sempre úmido, mas sem deixá-lo encharcado, além de ser fundamental se atentar em regar somente o solo. Apesar da aparência encantadora, a planta é tóxica se ingerida, portanto mantenha-a fora do alcance de animais ou crianças.

Ficus lyrata ou figueira-lira



(Foto: Divulgação)

Nativa de florestas tropicais africanas, a Ficus lyrata, também conhecida como figueira-lira, impressiona pelas folhas brilhantes, largas e com nervuras marcantes. As Ficus precisam de regas frequentes, cerca de duas a três vezes na semana, mas sempre verifique o substrato antes. Se ainda estiver úmido, espere um ou dois dias para então regá-lo. A melhor forma de regar a Ficus é abundantemente, deixando escoar muito bem a água pelos furos de drenagem.



Monstera deliciosa ou costela-de-adão

(Foto: Divulgação)

Comumente chamada de costela-de-adão, a Monstera é uma planta da família das aráceas. Possui folhas grandes e perfuradas, com longos pecíolos, flores aromáticas, branco-creme, e bagas amarelo-claras. A planta se dá bem em ambientes úmidos. A temperatura ideal para cultivar a Monstera é entre 20ºC a 25ºC . Portanto, o frio não é indicado para o cultivo dessa espécie. Esses são os cuidados mais básicos. Lembre-se de manter as folhas limpas.

Jiboia



(Foto: Reprodução)

Além de ser uma planta bonita e fácil de cuidar, ela também é excelente para purificar o ar, pois tem a capacidade de remover resíduos tóxicos. Ela é uma das poucas espécies recomendadas pela Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos, para ter dentro de casa com essa finalidade. Trepadeira tropical de fácil manutenção, a jiboia gosta de água e calor. Regue-a duas vezes por semana, aumentando o fornecimento de água no verão e diminuindo no inverno. O solo deve ser rico em matéria orgânica: adicione composto ou húmus de minhoca a cada três meses, revolvendo bem a terra para misturar.

Maranta triostar

(Foto: Reprodução / Pinterest)

ambém conhecida como Calathea triostar, Maranta Tricolor ou Maranta Triostar, é uma espécie da família das marantáceas, bastante comum no continente americano e no Brasil. Tem folhas em delicados tons de verde e rosa e com desenhos que costumam não se repetir de uma para outra. Ela adora ambientes claros e bem iluminados, mas sem sol direto, que pode queimar suas folhas. Mantenha o solo levemente úmido. Regue, em média, de 2 a 3 vezes por semana.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/11/2021

