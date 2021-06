5 / 5 ( 2 votos )

A Prefeitura de Barcelos, a partir da ação integrada de secretarias municipais, intensifica o plano de ação da “Operação Enchente 2021”. Após o monitoramento das áreas de inundação/alagação e a identificação das famílias afetadas pela subida do rio Negro, a etapa atual da operação consiste na construção de pontes provisórias nos bairros afetados pelo fenômeno e cadastro socioeconômico.

A Secretária de Assistência Social, está atendendo as demandas de emergência referentes às consequências da cheia e fortes chuvas, com visita domiciliar, cadastro socioeconômico, translado com pertences e concessão do aluguel social, ações que visam fortalecer as ações já realizadas pela Prefeitura de Barcelos, que tem como objetivo dar atenção total a todas as pessoas que necessitam de apoio e assistência para minimizar os impactos provocados pela inundação .

Na tarde desta terça-feira (15), a Prefeitura Municipal de Barcelos, através da Defesa Civil, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Finanças e Secretaria de Obras, estiveram realizando o cadastro e levantamento dos materiais para atender as famílias afetadas pela enchente no Bairro da Paz e Centro, ação que já foi feito em outros bairros afetados e na Zona Rural.

Na manhã desta quarta-feira (16), mais residências foram atendidas com as ações emergenciais da Operação Enchente, com elevações do pisos (girais) para salvar seus pertences pessoais e minimizar os impactos causados por este fenômeno natural da cheia no município.

De acordo com a Defesa Civil e SEMMA, as ações permanecem firmes, tendo como prioridade a vida e a segurança da coletividade. Pela tarde, as equipes estarão realizando os cadastramentos e iniciam as ações em outras residências que também precisam de uma resposta emergencial.