Hewerton Kauan Oliveira Cavalcante, 18, foi preso, no domingo (3), confessou ter executado o advogado e servidor do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Erwin Rommel Godinho Rodrigues, 54. A motivação do crime segue sendo invetigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

A vítima foi assassinada com seis tiros na saída de um restaurante, no Conjunto Santos Dumont, zona Oeste de Manaus, no dia 11 de novembro deste ano. O homem era primo da presidente do TCE-AM, conselheira Yara Lins.

De acordo com o titular da DEHS, delegado Ricardo Cunha, o suspeito não tem colaborado com as investigações e seu depoimento ainda está sendo analisado.

"Ele não negou que cometeu o crime, mas disse que foi contratado para isso. Que iria receber 5 mil reais. Ele afirmou não conhecer a identidade de quem o contratou. Nós não acreditamos nessa história. Ele estava sozinho no momento da execução, estamos checando as informações’’, esclareceu.

Crime

No dia do assassinato, uma câmera de segurança registrou o momento em que Hewerton dá um tiro nas costas do advogado. Em seguida, a vítima tenta fugir, mas o criminoso atira mais cinco vezes, um deles atingiu o coração.

Erwin foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, mas não resistiu e morreu na unidade hospitalar.

Conforme o delegado Ricardo Cunha, a verdadeira motivação do crime será revelada ao fim do inquérito policial. Hewerton, que fez 18 anos recentemente, deve responder por homicídio qualificado.