O piloto brasileiro Lucas Moraes, da equipe Toyota, conquistou uma vitória apertada na terceira etapa do Rally Dakar nesta segunda-feira, 8, na Arábia Saudita. Ele terminou a prova com vantagem de apenas 9 segundos sobre o sueco Mattias Ekström, da Audi. Essa foi a primeira vez que um brasileiro venceu uma etapa na história do Dakar na categoria de carros. O saudita Yazeed Al-Rajhi, também da Toyota, completou o pódio, ficando a 1 minuto e 9 segundos do líder. Com esse resultado, Al-Rajhi assumiu a liderança provisória da classificação geral.

A terceira etapa do Dakar foi uma especial longa, com 440 quilômetros, com alto risco de furos nos pneus devido ao terreno rochoso, o que aconteceu com o catari Nasser Al-Attiyah, da equipe Prodrive, e seu copiloto Mathieu Baumel, que estavam liderando a etapa. No quilômetro 404, eles tiveram um pneu furado e acabaram chegando na quarta colocação, com uma diferença de 1 minuto e 33 segundos para o líder.

Já o francês Sébastien Loeb, também da equipe Prodrive, teve um desempenho ainda pior. Ele sofreu vários furos de pneu ao longo da prova e terminou a mais de 23 minutos do vencedor. Com esse resultado, Loeb caiu na classificação geral e agora está distante dos primeiros colocados. A classificação da terceira etapa do Rali Dakar entre os carros ficou da seguinte forma: Lucas Moraes em primeiro lugar, seguido por Mattias Ekström em segundo e Yazeed Al-Rajhi em terceiro. Nasser Al-Attiyah ficou na quarta posição e Sébastien Loeb terminou em uma distante quinta colocação. A competição continua e os pilotos terão que enfrentar novos desafios nas próximas etapas.