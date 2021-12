Avalie o post



Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quinta-feira (2), apontam que o Produto Interno Bruno (PIB) do Brasil caiu 0,1% no terceiro trimestre de 2021 na comparação com os três meses anteriores. Por conta disso, a economia do país entrou em recessão técnica. Isso ocorre após dois trimestres com resultado negativo no indicador.

O índice foi influenciado para baixo principalmente por conta da queda de 8% na agropecuária e pelo recuo de 9,8% nas exportações de bens e serviços. A indústria ficou estável.

O PIB está no patamar período pré-pandemia e ainda está 3,4% abaixo do ponto mais alto da atividade econômica na série histórica, alcançado no primeiro trimestre de 2014. Na comparação com o terceiro trimestre de 2020, o PIB cresceu 4,0%.

Fonte: IBGE

