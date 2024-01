O alvo foi o prefeito de Borba, Simão Peixoto. O mandado judicial incluiu também o afastamento do mandatário por um período de 180 dias.

A Polícia Federal (PF) prendeu um prefeito de uma cidade do interior do Amazonas suspeito de tentar obstruir uma investigação sobre desvio de recursos públicos destinados à compra de merenda escolar. Os ilícitos teriam ocorrido em 2020, durante a pandemia de covid-19.

O alvo foi o prefeito de Borba, Simão Peixoto. O mandado judicial incluiu também o afastamento do mandatário por um período de 180 dias. A cidade fica ao sul de Manaus e costuma ser acessada por barco.

As medidas foram solicitadas após evidências de que Peixoto conduziu uma videoconferência com servidores municipais, que haviam sido intimados pela PF para depor sobre a investigação.

Neste encontro, o prefeito teria oferecido assistência jurídica e fretamento de aeronave, custeados pela prefeitura. No entendimento da PF, o gesto poderia representar uma tentativa de influenciar indevidamente as testemunhas.

Os investigadores ponderam que, apesar de poder parecer um “gesto de auxílio”, esse tipo de ação cria um ambiente propício para pressionar os servidores a proteger o investigado, comprometendo a credibilidade das investigações.

Segundo a PF, as investigações apontaram indícios de que os kits de merenda fornecidos para escolas no município estavam sem ou com uma porção muito reduzida de carne bovina, divergindo significativamente do que estava estabelecido em contrato.

Essa não é a primeira vez que Peixoto é alvo de um pedido de prisão. Em maio de 2023, ele foi preso, e posteriormente solto, sob a suspeita de chefiar uma organização criminosa que cometia fraudes em processos licitatórios da prefeitura.

