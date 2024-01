A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante um homem, que não teve a identidade revelada, e apreendeu um caminhão carregado com madeira ilegal. A prisão ocorreu durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Porto Chibatão, em Manaus, no sábado (6), mas só foi divulgada nesta segunda-feira (8).

De acordo com a PF, o indivíduo que dirigia o veículo foi preso em flagrante ao fazer uso de Documento Origem Florestal ideologicamente falso. Os policiais rodoviários identificaram incongruência entre as especificações relatadas.

Em seguida, o homem foi conduzido para a Superintendência da PF no Amazonas e encaminhado para audiência de custódia. Também foi aberto um inquérito policial para averiguação da procedência da carga ilegal.