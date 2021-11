Avalie o post

Brasília – A Polícia Federal (PF) entregou aos cuidados do Memorial dos Povos Indígenas, de Brasília, um conjunto de quase 9 mil objetos indígenas que estavam armazenados em um depósito da corporação desde maio de 2004. Após permanecerem por mais de 17 anos lacradas em caixas de isopor guardadas na Superintendência da PF no Distrito Federal, as quase 8,7 mil peças indígenas passarão a integrar acervo do museu e centro cultural.

Nesta quarta-feira, 4, será realizada na Assembleia Legislativa do Estado (ALE) sessão especial para homenagear os 90 anos da imigração da família Koutakuseis para o Amazonas e as contribuições dos imigrantes para a economia do Estado. A solenidade está marcada para às 14h, no Plenário Ruy Araújo.

Após decisão do Supremo Tribunal Federal(STF) na qual suspende liminares que autorizavam caminhoneiros grevistas a bloquear estradas, o líder da categoria Wallace Landim, mais conhecido como Chorão, afirmou em vídeo que o departamento jurídico da categoria irá recorrer.

O feriado prolongado de Finados deste ano registrou 96 mortes em acidentes nas rodovias federais, uma queda de 5% sobre o resultado do mesmo feriado em 2020, quando foram contabilizados 101 óbitos. O número de feridos também caiu com 1.084 pessoas que tiveram algum ferimento em colisões.

O ecoturismo é a aposta do Brasil para promover o desenvolvimento alinhado à preservação ambiental. O assunto foi debatido, ontem, na Confederação das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), em Glasgow, na Escócia.

