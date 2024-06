A conclusão do inquérito da Polícia Federal (PF) apontou que o contador João Muniz Leite, sua mulher, Aleksandra Silveira Andriani, e as empresas ligadas ao casal movimentaram R$ 525.778.863,00 entre 2020 e 2021. No entanto, Muniz declarou salário de R$ 26 mil durante esse período. O casal também é conhecido pela sorte grande, já ganhou 640 vezes na loteria entre 2019 e 2021.

A investigação serviu de base para o Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), pedir ordens de busca contra Muniz na operação Fim da Linha. As informações são da coluna de Marcelo Godoy, do jornal O Estado de S.Paulo, o Estadão.

A operação foi deflagrada em abril, com alvo na captura de parte do sistema de transporte de São Paulo pelo Primeiro Comando da Capital (PCC).

Muniz trabalhou para Fábio Luís Lula da Silva, mais conhecido como Lulinha, que é filho do presidente Lula (PT), para quem o contador também prestou serviços.

O post PF: contador de Lulinha movimentou R$525 milhões em 2 anos apareceu primeiro em Portal Você Online.