A Polícia Federal apreendeu mais um carregamento com centenas de quilos de skunk, um tipo de maconha beneficiada em laboratório. O flagrante foi neste domingo (4/2), em Belém, dentro de um caminhão vindo de balsa de Manaus, com 240 quilos da droga. Dessa vez, a ação teve apoio do Corpo de Bombeiros e da Receita Federal.

Diferente da apreensão realizada na última quinta-feira, quando o motorista foi encontrado, o veículo estava estacionado sem condutor, por isso ninguém foi preso.

Outra semelhança entre as ações é a ilustração idêntica dos pacotes de skunk, com desenho de jacaré, o que mostra a alta probabilidade de ambos carregamentos terem origem no mesmo grupo criminoso.

Mais um ponto em comum é que nessas duas vezes a droga estava escondida da mesma forma, em um fundo falso do caminhão. Dessa vez, a lataria estava soldada de forma que foi necessária ajuda do Corpo de Bombeiros para retirar os pacotes da droga.

O combate ao tráfico de drogas é missão permanente da Polícia Federal, que chegou a essas apreensões por meio de investigação e agora busca identificar seus vendedores e compradores.

A apreensão de sexta-feira foi diferente, realizada por meio de fiscalização de rotina do Núcleo de Polícia Marítima da PF, em um porto particular próximo ao distrito de Icoaraci.