A partir desta quarta-feira (15), o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras vai passar de R$ 3,19 para R$ 3,09 por litro, anunciou a Petrobras.

O último reajuste nos preços realizado pela estatal foi no final de outubro. Na ocasião, o preço médio de venda da gasolina passou de R$ 2,98 para R$ 3,19 por litro.

A parcela da Petrobras no valor do litro de gasolina pago pelos consumidores no posto, com os novos valores, vai passar a ser de R$ 2,26, uma redução de R$ 0,07 em relação ao último reajuste.

No comunicado divulgado nesta terça-feira (14), a Petrobras informa que “reitera seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato para os preços internos, das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais”.

Fonte: Petrobras

