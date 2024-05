O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado por pescadores na tarde desta segunda-feira (20). De acordo com os populares, ele estava boiando próximo ao porto Ceasa, zona Leste da capital.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o corpo boiando em meio a folhas. Nas imagens, o homem aparece de calça jeans e camisa preta.

O Corpo de Bombeiros esteve no local para auxiliar na remoção do corpo devido ao difícil acesso. Em seguida, o Instituto Médico Legal foi acionado para realizar a remoção do corpo.

Equipes policiais estiveram no local. O caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).