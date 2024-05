Goleiro, de 36 anos, será novamente companheiro de ex-corintianos em Belo Horizonte

Contratado para ser uma liderança dentro e fora de campo pelo Cruzeiro, Cássio vai reencontrar dois velhos conhecidos dos tempos de Corinthians na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte.

O goleiro, de 36 anos, tem chegada prevista à capital mineira na terça-feira (21).

Considerado por muitos como o maior ídolo do Timão, Cássio dividiu vestiário com o meia Mateus Vital durante cinco temporadas e por quatro anos com o volante Ramiro. Agora, o trio voltará a atuar junto; dessa vez, em Minas Gerais.

Ao lado de Mateus Vital, Cássio conquistou dois dos nove títulos com a camisa do Corinthians: os Campeonatos Paulistas de 2018 e 2019. Nesse último troféu, inclusive, os corintianos também contavam com Ramiro no elenco.

Pelo Cruzeiro, Cássio, campeão mundial e da Copa Libertadores, agora tentará um título internacional que falta em sua galeria: o da Copa Sul-Americana. No ano passado, o goleiro chegou à semifinal com o Corinthians, mas acabou sendo eliminado para o Fortaleza naquela fase.PUBLICIDADE

Vital no Corinthians e no Cruzeiro

Meia do Cruzeiro, Mateus Vital atuou pelo Timão entre 2018 e 2022. No período, ele disputou 199 partidas e marcou 14 gols, além de 11 assistências.

No clube celeste, o camisa 7 já entrou em campo 53 vezes e anotou três gols e duas assistências.

Ramiro no Corinthians e no Cruzeiro

Volante do Cruzeiro, Ramiro defendeu o time paulista de 2019 a 2022. No decorrer das quatro temporadas, o meio-campista vestiu a camisa corintiana em 117 partidas, com cinco gols marcados e cinco assistências.

No Cruzeiro, Ramiro soma 29 jogos e, nesse tempo, anotou um gol e deu outras duas assistências.

