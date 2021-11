Avalie o post

Uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) - formada por dois pilotos, um técnico em aeronave e uma psicóloga - saiu do Rio no começo da manhã deste sábado (6) em direção a Caratinga , no interior de Minas Gerais, para dar início à investigação das causas do acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça.

Os investigadores do 3º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão regional do Cenipa no Rio de Janeiro, embarcaram no Aeroporto do Galeão por volta das 6h.

O trabalho inicial em Caratinga será identificar os indícios do acidente. Eles vão fotografar a área e o avião, retirar partes da aeronave, coletar destroços e outros materiais para análise. Os investigadores também devem ouvir relatos de testemunhas do acidente.

Segundo o Cenipa, o esforço é para concluir a investigação o mais rápido possível. Porém, não há um prazo previsto para essa apuração, porque tudo depende da complexidade do acidente.

Além de Marília Mendonça, outras quatro pessoas morreram no acidente - o tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o produtor Henrique Ribeiro, além do piloto Geraldo Martins de Medeiros e copiloto da aeronave Tarciso Pessoa Viana.

Em nota, a empresa PEC Táxi Aéreo, responsável pelo avião, informou que o piloto e o copiloto tinham grande experiência de voo e também estava devidamente habilitada pela Anac, com todos os treinamentos atualizados.

A empresa disse ainda que “o avião envolvido no acidente era devidamente homologado pela Anac para transporte aéreo de passageiros e estava plenamente aeronavegável”.

Queda de avião

O avião de pequeno porte caiu perto de uma cachoeira, próximo do local do pouso em Caratinga, onde a cantora faria um show na noite desta sexta (5).

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) confirmou que o avião bimotor atingiu um cabo de uma torre de distribuição da empresa antes de cair.

*Com informações do G1

