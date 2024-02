No XXVIII Festival do Peixe Ornamental de Barcelos, o Peixe Acará-Disco escreveu seu nome na história ao conquistar o tão almejado título de tricampeão. O evento, que ocorreu de 8 a 12 de Fevereiro, foi palco de uma disputa emocionante, culminando com uma vitória marcante para a Associação Cultural e Folclórica Acará-Disco Barcelos.

Com uma performance impecável, o Acará-Disco alcançou a impressionante marca de 594,6 pontos, superando o CARDINAL por uma margem estreita de 2,6 pontos. O ACARA-DISCO TRICAMPEÃO 2024 brilhou com sua beleza e elegância, cativando os jurados e garantindo a glória para sua agremiação.

ACARÁ-DISCO 594,6 pontos.

CARDINAL 592,0 pontos.

A vitória não poderia ter sido possível sem o trabalho árduo e dedicação de toda a nação Preta e Amarela, bem como o incansável esforço da diretoria. O presidente do Acará-Disco, Hamilton Ugarte, e seu vice, Jeiel Matos, merecem destaque especial por liderarem a equipe rumo ao sucesso.

A Prefeitura de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, merece reconhecimento pela realização deste evento grandioso que celebra a beleza e a diversidade dos peixes ornamentais. Que esta conquista inspire futuras gerações a continuarem preservando e valorizando nossa cultura e tradições aquáticas. Parabéns ao Peixe Acará-Disco e a toda sua equipe pelo merecido triunfo!