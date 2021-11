Avalie o post

O acidente aconteceu por volta das 17h na avenida do Turismo, zona Oeste de Manaus

Manaus – O pedreiro Kedson da Silva Cavalcante, 30, morreu em um acidente de trânsito no fim de tarde desta quinta-feira (4). O acidente aconteceu por volta das 17h na avenida do Turismo, zona Oeste de Manaus. Os ocupantes da motocicleta estavam saindo do local de trabalho, em um residencial localizado no Tarumã.

Foto: Jael Lucena/GDC

Segundo informações da 19° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem estava na garupa de uma motocicleta. O condutor trafegava pela avenida quando tentou mudar de faixa e não viu um veículo de modelo Fiorino que vinha logo atrás.

O veículo acertou a motocicleta derrubando os dois ocupantes. Kedson que estava na garupa morreu na hora. O motorista da moto quebrou a perna e foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.

Segundo o Tenente R. Gadelha, a motocicleta estava sem o retrovisor. “É algo que sempre orientamos, a não modificar sua motocicleta, pois você nunca sabe quando pode ser o próximo a sofrer um acidente”, afirmou.

O departamento de polícia técnico-científica fez a perícia do local do acidente. O condutor da Fiorino ficou muito abalado. Ele foi encaminhado pelos policiais militares a uma delegacia para prestar depoimento.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/11/2021

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte