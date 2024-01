O mês de janeiro é marcado pela maior incidência de chuva no Amazonas, o chamado inverno amazônico. Apesar do lado positivo, com a redução das temperaturas, nesse período do ano há um registro maior de algumas doenças, principalmente em crianças, como diarreia, gripes, problemas respiratórios e dengue.

Segundo a pediatra Elizabeth Ikino, é importante que as famílias estejam atentas aos cuidados básicos do dia a dia para prevenir ou pelo menos reduzir o impacto dessas doenças nas crianças.

A médica, que é professora do curso de pós-graduação em Pediatria da Afya Educação Médica, ressalta que a melhor forma de evitar doenças é a vacinação. Por isso, a primeira recomendação aos responsáveis é manter o calendário de imunização em dia.

Os cuidados com o ambiente também são necessários para a prevenção. “Temos visto um crescimento nos casos de dengue. Para essa enfermidade, é necessário o controle da proliferação do mosquito transmissor, aedes aegypt. A orientação é observar semanalmente se há pontos de água parada na casa, seja no quintal, vaso de plantas, reservatórios, entre outros locais. A dengue é uma doença que pode apresentar casos graves tanto em crianças como em adultos. Por isso, o cuidado deve ser redobrado”, recomenda.

Outra orientação é com relação aos hábitos de higiene, como lavar as mãos antes e depois das refeições, ao usar o banheiro e ao preparar os alimentos. Manter a casa arejada e limpa também é outra dica, principalmente se a criança tem histórico de doenças respiratórias. “Para esses casos em que já há predisposição vale a pena evitar tapetes, lavar com frequência as cortinas e ursos de pelúcia, que concentram poeira”, disse.

A pediatra também reforça a importância de manter uma alimentação balanceada, aumentar a ingestão de líquidos como água e sucos naturais e deixar que a criança gaste energia brincando.

Elizabeth Ikino reforça que se perceber sintomas persistentes como febre, tosse, moleza no corpo, falta de apetite, o melhor é procurar o pediatra de confiança para tratar os sintomas.