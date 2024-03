O estudante amazonense, Sérgio Miguel, de 15 anos, foi um dos estudantes a participar da cerimônia de lançamento do projeto Pé-de-Meia, do governo Federal, em Brasília, nesta segunda-feira (25). Na ocasião, estudantes dos 26 estados brasileiros receberam os cartões de suas contas, criadas pela Caixa Econômica Federal, para poderem sacar a primeira parcela da poupança do ensino médio, que será paga a partir desta terça-feira (26).

Sérgio Miguel estuda na Escola Estadual Eliana Socorro Pacheco Braga, localizada no Conjunto Viver Mlehor I, zona Norte de Manaus. Segundo ele, o Pé-de-Meia é uma iniciativa que vai além dos muros da escola.

“É um programa que irá garantir que jovens assim como eu, como meus amigos, permaneçam em sala de aula, comprometidos com a educação. Cientes que, por meio do Pé-de-Meia teremos garantia, por meio de um recurso financeiro, que irá contrinuir também dentro de nossas casas, aliviando o sofrimento de nossos pais”, afirmou ele.

O estudante destaca que os recursos ajudam a igualar as oportunidades. “O programa Pé-de-Meia não vem apenas nos incentivar a manter a frequência, mas também para equiparar nossa realidade, proporcionando a oportunidade de termos recurso para investir na educação, auxiliando na conclusão do ensino médio, para que possamos vislumbrar o ensino superior como algo real e possível”, afirmou, acrescentando que deseja ser jornalista.

Programa federal

Na cerimônia, Lula destacou que o Brasil tem uma dívida eterna com a educação brasileira e que, durante muitos anos, a educação de qualidade e em boas escolas era um privilégio dos estudantes que tinham pais ricos. Ele afirmou que diversos educadores tentaram mudar essa realidade ao longo da história do Brasil, como o educador Paulo Freire. O Presidente lamentou que atualmente 480 mil jovens larguem os estudos por ano.

“Isso é muito grave, porque são meio milhão de adolescentes na idade mais extraordinária da vida da gente, a idade que a gente mais sonha, a idade que a gente mais tem aspiração. Um jovem que desiste de ir na escola porque tem que ajudar o pai, tem que ajudar no orçamento da família, tem que ajudar a mãe, esse jovem está jogando fora a perspectiva de um futuro brilhante, de um futuro promissor, de ele fazer uma carreira em uma universidade e virar uma figura intelectualmente importante. Então, surgiu a ideia de criar o Pé-de-Meia”, ressaltou.

Segundo Lula, o programa foi criado para salvar a juventude brasileira, para que ela não desista dos estudos e possa ingressar nas universidades públicas, por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). “É sagrado para um país, e eu tenho certeza de que é sagrado para o pai e a mãe de cada um de vocês a gente garantir que vocês fiquem na escola. Eu peço agora, como Presidente, pai, irmão, amigo e como companheiro: não desistam nunca, porque a desistência pode ser um caminho sem volta e, muitas vezes, leva a gente para um caminho torto. A escola é o grande lugar em que a gente, além de aprender, vai conviver com outras pessoas, trocar ideias, viver democraticamente, fazer amizades, compartilhar a fraternidade, compartilhar solidariedade”, considerou.

O Presidente ainda lembrou que os ensinos fundamental e médio são de responsabilidade dos governos estaduais, já o papel do governo federal é contribuir com a ajuda necessária para a escola ser boa e de qualidade.

Ensino Médio

Segundo o Ministro Camilo Santana, um dos principais motivos de os estudantes deixarem os estudos é a questão financeira, pois, de acordo com o último Censo Escolar, mais de 40% da população brasileira de 25 a 64 anos não concluiu o ensino médio no País — ou seja, 69 milhões de brasileiros não concluíram a educação básica no Brasil. O Ministro também informou que o Pé-de-Meia está interligado a outros programas (como o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e o Programa Escola em Tempo Integral e de conectividade nas escolas), já que a educação brasileira está sendo pensada de forma sistêmica, desde a educação infantil até a universidade.

“Talvez as pessoas não imaginem o impacto que esse programa poderá ter na vida de milhões de jovens brasileiros. O Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro e tem um aspecto pedagógico muito forte. A Caixa Econômica Federal vai trabalhar nas escolas a educação financeira, e cada aluno já tem a sua conta individual. Cerca de 1.430.000 contas já foram abertas, aproximadamente, para os alunos de baixa renda do ensino médio brasileiro”, contou.

Camilo Santana informou que, no aplicativo Jornada do Estudante, os alunos poderão encontrar as informações necessárias, como: canais de atendimento do programa, participação no programa, status de pagamentos e calendários de pagamentos. O Ministro lamentou o fato de, nos últimos anos, muitos estudantes do ensino médio não terem feito a prova do Enem, mas disse que o Pé-de-Meia vai incentivá-los. “Fazendo a prova do Enem, o estudante recebe mais R$ 200 como incentivo. Apenas a metade dos alunos do ensino médio regular no ano de 2023 fizeram a prova, e nós queremos que todos façam, porque é gratuita e é a porta de entrada em uma universidade. Hoje, 50% das vagas das universidades federais são para escola pública no Brasil. Então, não há motivo para o aluno não fazer a prova e deixar de ter uma esperança de ir para a universidade”, comentou.

O Ministro ressaltou, ainda, que o Presidente Lula marcou a educação pública do País, sendo o Presidente que mais garantiu acesso aos estudantes, que muitas vezes não tinham condições de ir para a universidade e ter o sonho de fazer um curso de educação superior. “Não tenha dúvida que hoje o senhor está marcando a história deste país com o programa Pé-de-Meia, garantindo esperança de um futuro para as nossas crianças e jovens”, concluiu.