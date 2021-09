5 / 5 ( 1 voto )

Em Novo Airão, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 77ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município (distante 115 quilômetros de Manaus), cumpriu, na sexta-feira (03/09), no domingo (05/09) e nesta segunda (06/09), três mandados de prisão preventiva, sendo um em nome de Fabrício de Melo Nogueira, 25, conhecido como “Caco”, por furto qualificado e corrupção de menores; outro em nome de Leo de Souza Pereira, 24, conhecido como “Leozinho”, e outro em nome de Marcelo do Nascimento Cachexa, 20, conhecido como “Pulguinha”, pelo crime de furto qualificado. As prisões ocorreram em bairros distintos.

De acordo com o delegado Renato Simões, titular da DIP, Fabrício de Melo Nogueira foi preso na rua Josefa Savedra, bairro Santo Elias, naquele município. Ele era procurado por cometer o furto de uma motocicleta na companhia de um adolescente.

“O infrator já tem várias passagens pela polícia e tinha conseguido, recentemente, sua liberdade, mas voltou a cometer crimes pela cidade”, detalhou o delegado.

Leo de Souza Pereira é investigado pela prática de, aproximadamente, seis arrombamentos e furtos. Os crimes ocorriam, em sua maioria, nos bairros do Centro e Remanso.

“As equipes já realizaram diversas prisões de outros indivíduos pelos mesmo crimes cometidos, em sua maioria, durante a madrugada. Tivemos conhecimento dos delitos por meio de denúncias anônimas e, também, após as vítimas comparecerem à delegacia para registrar Boletins de Ocorrência (BOs) relatando os fatos”, explicou Simões.

Já a prisão de Marcelo do Nascimento Cachexa ocorreu na rua Francisco M. Almeida, bairro Residencial Peixe-Boi. “As diligências sobre o caso continuam para que outros envolvidos nos furtos sejam identificados e retirados de circulação”, enfatizou a autoridade policial.

Diante dos fatos, foram solicitados mandados de prisão em nome dos três indivíduos, que foram expedidos em 3 de setembro deste ano, pelo juiz Túlio de Oliveira Dorinho, da Comarca de Novo Airão.

Procedimentos – Leo e Marcelo irão responder por furto qualificado, e Fabrício, além de furto qualificado, também responderá por corrupção de menores. Após o término dos procedimentos cabíveis, eles permanecerão custodiados na carceragem da 77ª DIP à disposição da Justiça.