A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 67ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Ipixuna (a 1.367 quilômetros de Manaus) prendeu, neste domingo (10/04), Micael Soares Barroso, 24, que estava foragido do Poder Judiciário do Acre. Ele tinha um mandado de prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva.

Conforme o delegado Antônio Lino, da 67ª DIP de Ipixuna, o homem saiu do município de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre, e chegou a Ipixuna na sexta-feira (08/03).

“A equipe policial recebeu denúncias de que Micael havia chego em Ipixuna e estava escondido em uma residência no bairro Mutirão Novo, ocasião em que saímos em diligência e cumprimos o mandado de prisão, em apoio à Justiça do Acre”, falou.

Procedimentos

Micael Soares passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.