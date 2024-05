Três homens, entre eles um pastor de 65 anos e um professor de 39 anos, foram presos na manhã desta quinta-feira (16), por estupro de vulnerável. As prisões ocorreram nas zonas Norte e Leste de Manaus, durante a deflagração da ‘’Operação Caminhos Seguros’’, da Polícia Civil.

Conforme a polícia, a operação ocorre simultaneamente em vários estados. No Amazonas, uma das vítimas é uma criança de 10 anos que foi abusada pelo pastor preso. A esposa do homem era babá da menina e o religioso se aproveitava dos momentos em que ficava sozinho com ela para cometer o crime.

No caso do professor acusado, o homem costumava oferecer dinheiro para as crianças em troca de tocar nas partes íntimas das vítimas.

O último preso foi condenado por estupro de vulnerável e teve a sentença condenatória cumprida durante a ação de hoje (16).

Todos os presos foram encaminhados para a sede da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).