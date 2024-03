Um avião, que decolou de Buenos Aires, na Argentina, e seguia para a capital espanhola Madri, precisou desviar a rota e pousar no Aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira (7/3), após um passageiro espanhol passar mal. O serviço de saúde do aeroporto, no entanto, não contava com a presença de um médico. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas não conseguiram chegar a tempo. O homem de 72 anos não resistiu e morreu.

A Zurich Airport Brasil, que administra o aeroporto, informou que um ambulância estava posicionada no pátio quando o avião pousou. "Tão logo ocorreu o pouso a equipe de socorro do aeroporto realizou o protocolo de atendimento indicado para estes casos, buscando reanimar o passageiro. Mas não houve êxito", disse a empresa em nota.

Ao g1, o coordenador do Samu Natal, Cláudio Macêdo, disse que o aeroporto tem que ter uma unidade para suporte avançado. "O aeroporto tem que ter uma unidade de suporte avançado lá, dentro da unidade, mas não tinha médico ontem. A UTI do Samu Natal chegou a ir até a entrada do aeroporto mas as pessoas que estavam disseram que o paciente já estava em óbito há mais de vinte minutos", destacou o coordenador.

Os aeroportos são obrigados a oferecer o Serviço Médico de Emergência e Remoção de Vítimas (SME). No aeroporto de Brasília a equipe de saúde conta com médico.