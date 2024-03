A Páscoa será celebrada no próximo domingo (31). Os shoppings de Manaus estão com uma programação especial para crianças. Confira:

Na “Fábrica de Chocolate”, as crianças poderão confeitar e pintar chocolates. As oficinas serão realizadas até domingo (31), às 15h e às 19h, em frente à praça de alimentação do Millennium Shopping.

As sessões têm duração de meia hora, com turmas às 15h, 16h, 17h e 18h. A atração é voltada para crianças de 3 a 10 anos de idade, por ordem de chegada. É obrigatória a presença de um adulto responsável acompanhando a criança.

“Fábrica de Chocolate” no Millennium Shopping – Foto: Divulgação

Brincadeiras

Do dia 29 a 31 de março, a programação de páscoa do shopping Ponta Negra inclui brincadeiras, jogos, oficinas criativas, pintura de rosto, contação de história e uma caça aos doces. No domingo (31), o Coelhinho da Páscoa vai protagonizar uma grande ação com o público infantil. Toda a programação ocorrerá no piso L2, ao lado da Diesel, no horário das 14h às 20h.

As crianças vão poder participar de oficinas de desenhos, decoração de cupcake, pinturinha de rosto, confecção de máscara de coelho e encontro com o coelhinho no Amazonas Shopping. O espaço “Os Chocolix” vai funcionar no segundo piso do shopping, próximo à Alameda Gourmet, das 13h às 21h. A programação é gratuita.

Toca do coelhinho

A “Páscoa Encantada” no Manauara Shopping oferece várias atividades para as crianças. Das 16h às 22h, a Toca do Coelho está aberta para receber os pequenos visitantes, proporcionando momentos de diversão e muitas fotos fofas.

A programação também inclui oficinas de maquiagem artística, criação de cartões de Páscoa e aulas sobre decoração de ovos. As crianças terão a oportunidade de soltar a imaginação e se envolver em atividades criativas, sempre com o acompanhamento de monitores especializados. A entrada nas atividades é gratuita, mas é preciso inscrição prévia no site oficial do shopping.

Pinturinha de rosto é uma das atrações gratuitas da “Páscoa Encantada” – Foto: Divulgação

“Ovo inspirado em Game Thrones’

Amantes de chocolates podem prestigiar a exposição Chocol’arte no Manauara Shopping. O espaço está disponível para visitação das 10h às 22h, de segunda a sábado, e aos domingos das 14h às 22h.

A atração principal da exposição é um mega ovo de 6kg, inspirado na aclamada série da HBO, “Game of Thrones”. Além disso, outras esculturas encantam os visitantes, como o personagem Sr. Batata, da animação Toy Story, o urso Patito e o ovo decorado com folhas de ouro comestíveis, entre outros.

Exposição Chocol’arte no Manauara Shopping – Foto: Divulgação

A exposição é realizada em parceria com o Pátio Gourmet, com esculturas assinadas pelo chef Lucas Pyetro.

Caça aos ovos

No sábado, o Shopping Grande Circular realiza a “Caça aos Ovos” a partir das 16h. Outras atrações agitam o final de semana como: bingo doce, oficinas de orelhinhas, brincadeiras entre outras. A participação é gratuita.

Crianças de 2 a 14 anos participam da brincadeira – acompanhadas de seus responsáveis. A entrega dos mapas será limitada aos 200 primeiros participantes, a partir das 14h, no espaço “Center Diversões” localizado no piso L3.

Doces

Neste sábado e domingo, das 17h às 19h, haverá caça aos doces de chocolate e várias atividades para 400 crianças no Shopping Manaus ViaNorte. A programação começa no estande de Páscoa e terá atividades gratuitas com fantoche, pinturas faciais e artes com balões. Para participar, os pais precisam fazer a inscrição presencialmente no shopping e a criança deve ter até 12 anos. No total, serão 200 vouchers para a diversão no sábado e os outros 200 no domingo.