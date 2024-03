O Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), antiga Bola da Suframa, será palco no próximo sábado (30), a partir das 16h, do evento solidário “Páscoa sobre Rodas”, que reunirá entusiastas de motociclismo de toda a região Norte do país para um dia repleto de diversão, atividades lúdicas, sorteios de brindes, música ao vivo, além de exposição de Motos de Alta Cilindrada. O evento conta com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Realizado há cinco anos pelos motos clubes Open Road e Rebel Soul, e esse ano apoiado pela Aliança Biker Amazonas (ABA), o encontro solidário tem o objetivo de arrecadar caixas de chocolate, que serão doadas para instituições de caridade da cidade e também para promoção de ações de voluntariado.

A entrada no encontro será mediante a doação de uma caixa de chocolate, a caixa coletora ficará na entrada principal do evento. A meta deste ano é arrecadar mais de 2 mil caixas de chocolate que serão distribuídas para crianças que vivem em bairros carentes da cidade durante o período da Páscoa.

O presidente do moto clube Rebel Souls, Márcio Pinto, diz que a expectativa é superar os números do ano passado. “Tivemos uma média de 2.500 pessoas circulando no evento, nos anos anteriores e 1,5 mil caixas de chocolate no ano passado, e este ano queremos superar as duas mil caixas. Por isso, incrementamos as atrações musicais”, contou.

Neste ano, a programação musical terá como atrações as bandas de rock The Varsia, Maiden´s Empire, The Alley Brothers Band e Bates. Na área kids, o público infantil vai contar com brincadeiras, oficinas de dança e de confecção de máscaras de coelhinho.

