Avalie o post

A comunidade da Paróquia Santa Luzia, localizada na rua da igreja, n°70, bairro Santa Luzia – Região Episcopal N. Sra. dos Navegantes, celebrou na noite desta segunda-feira (13/12) a missa solene presidida por Dom Tadeu Canavarros, concelebrada por Pe. Manoel Aparecido e Frei Frank em honra a santa padroeira cujo seu nome significa “luz/iluminada” e é conhecida como “protetora dos olhos”.



Esse ano os festejos tiveram como tema “Com Santa Luzia caminhamos juntos por uma igreja sinodal, na comunhão, participação e missão” e, durante todo o dia, fiéis dos quatro cantos da cidade estiveram presentes na igreja fazendo suas preces, pedidos e agradecimentos e prestando suas homenagens à santa, seja nas missas (7h e 12h), batizado às 10h, adoração das 15h e carreata logo após a missa solene, percorrendo as principais ruas do bairro.

“Que Santa Luzia possa nos ajudar não somente iluminando nossos olhos, mas também abrindo nossos ouvidos a fim de que em nossas vidas a mesma palavra que outrora foi dirigida às virgens da parábola, não acontece conosco. A recordação dos santos em nossas vidas não se perde e nem se desgasta com a passagem dos séculos, pois o que fica é a santidade”, comentou Dom Tadeu durante um trecho de sua homilia.

Informações e fotos colaboração: Zulene Pessa – Pascom NSPS

Fonte