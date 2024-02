O lixo recolhido na França é a principal matéria prima; COI promete os jogos mais sustentáveis da história.

Os Jogos Olímpicos de Paris terão uma inovação nas arenas: assentos feitos com plástico reciclado. Ao todo, serão 11 mil cadeiras instaladas na Arena multiuso, próxima à Torre Eiffel, e no Centro Aquático Olímpico, na capital francesa.

A organização de Paris 2024 tem a meta de fazer a edição mais sustentável da história. O Comitê Olímpico Internacional e a prefeitura de Paris priorizam iniciativas de conservação de energia, renovação e criatividade para realização dos jogos e conservação do legado para a cidade.

8 mil assentos já foram instalados. As cores do objeto são determinadas a partir do tipo de plástico usado.

A fábrica responsável é a Le Pavé. Segundo o fundador da empresa, o arquiteto Marius Hamelot, o material é recolhido, na França, por parceiros. “Trabalhando com recicladores e autoridades locais, desenvolvemos cadeias de recolha que valorizam diferentes tipos de plástico desde o poliestireno nos frigoríficos até aos frascos de shampoo”, disse o empresário.

