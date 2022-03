Avalie o post

Na próxima semana, entre os dias 23 e 24 de março, a cidade de Parintins que é cenário de um dos maiores festivais folclóricos do mundo, vai sediar a segunda edição de 2022 do “Turismo em Movimento”. O evento tem o objetivo de promover o ordenamento do setor turístico, além de potencializar negócios por meio do contato entre empresários da capital e do município onde o evento é realizado.

Além do município, o evento deve alcançar prestadores de serviços turísticos das cidades de seu entorno, como Maués, Barreirinha, Nhamundá e Boa Vista do Ramos.

A ação que é realizada pela Amazonastur em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amazonas (Sebrae/AM), terá atendimento aos prestadores de serviços turísticos de Parintins que desejam regularizar o seu cadastro, por meio do Cadastur; orientação empresarial para financiamentos e outros serviços de regularização; Sessão de Negócios com operadores de Manaus; e reunião com o trade e associações.

Em 2021, o “Turismo em Movimento” realizou seis edições e promoveu mais de R$ 2 milhões em negócios nos locais onde o evento foi realizado. Para este ano, o objetivo é inovar no formato e alcançar novos municípios.



Yuri Bezerra – Rádio Rio Mar

