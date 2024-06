A Distribuidora Atem é uma das empresas apoiadoras do Programa Educacional Bombeiro Mirim (Proebom), realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Além da compra de material escolar, no início de junho a distribuidora doou uma smart TV de 52 polegadas para ser utilizada nas aulas do projeto.

A entrega foi realizada pela Diretora de Comunicação, Marketing e ASG do Grupo Atem, Paula Vieira, ao comandante-geral do CBMAM, coronel Alexandre Freitas.

“Agradecemos por essa parceria com a Atem. A gente só consegue transformar a sociedade se for através de parcerias como essa. Estamos fazendo a diferença na vida dessas crianças”, celebrou o coronel Alexandre.

“Não há investimento maior do que oportunizar que meninos e meninas tenham uma infância saudável e segura”, completou Paula Vieira. “Além de cuidar dessas crianças, o projeto desperta nelas o sonho de se tornarem cidadãos melhores e bons profissionais, quem sabe até bombeiros. E isso muda a trajetória de uma vida”.

O Bombeiro Mirim oferece aulas sobre cidadania e ética, além de ensinar valores como hierarquia e disciplina a mais de 600 crianças de 8 a 12 anos, em Manaus e mais 11 cidades do interior. As aulas e dinâmicas são realizadas nas unidades do Corpo de Bombeiros.

“A gente também explora as temáticas dos meses coloridos. Em junho, fizemos dinâmicas sobre meio ambiente. Mostramos para essas crianças que elas são cidadãs, que possuem direitos e deveres. E isso traz perspectivas, novos horizontes a esses garotos e garotas”, explicou a tenente Suellem Oliveira.

As vagas para participar do programa são ofertadas no início de cada ano, com a publicação de edital.

Outros patrocínios

Em 2024, além do Bombeiro Mirim, a Atem patrocinou o 1º Workshop de Combate a Incêndios Urbanos e Florestais, promovido pelo CBMAM. O evento contou com a presença de autoridades estaduais, palestrantes de renome nacional e internacional e trouxe simulados de ocorrências reais, exposições, oficinas, cursos, palestras, passeio de viatura, rapel, tirolesa, dentre outras programações.

Também este ano a Atem doou mangueiras e Líquido Gerador de Espuma (LGE) para a atividade operacional dos bombeiros militares.