Avalie o post

Brasil – Na tarde desta segunda-feira (15), Joelson de Sousa Silva, de 31 anos, matou a própria mãe, de 77 anos, com pelo menos 30 golpes de faca pelo corpo, na rua Joaquim Magalhães, bairro José Bonifácio, em Fortaleza.

Segundo informações da Polícia Militar, o corpo da idosa ainda foi arrastado do quarto até a sala, onde ficou exposto até ser descoberto por um familiar.



Ainda de acordo com a PM, o pai do Joelson chegava em casa quando viu o filho fugindo após o crime. Interrogado pela autoridade, o homem disse que o filho apresentava sinais de desequilíbrio, sendo possivelmente portador de deficiência mental e por isso discutia quase todos os dias com os pais. O criminoso segue foragido.

Fonte