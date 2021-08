Avalie o post

MANAUS – A Panasonic anunciou que deixará de fabricar televisores no Brasil. A produção é concentrada na unidade de Manaus, onde a linha será encerrada. A fábrica manterá no Amazonas apenas a produção de micro-ondas, produtos automotivos e componentes eletrônicos.

Com a decisão, 130 funcionários serão demitidos até dezembro. Isso representa 5% dos 2,4 mil trabalhadores da empresa no país.

A Panasonic também tem fábricas em Extrema (MG), onde produz máquinas de lavar e refrigeradores. No município de São José dos Campos (SP), a empresa fabrica pilhas de zinco e alcalinas.

É a terceira multinacional do setor eletroeletrônico a deixar Manaus. As japonesas Sony e Canon já haviam anunciado a saída e o encerramento de suas linhas de produção. No caso da Sony, também no segmento de TVs e câmeras de vídeo. A Canon encerrará sua linha de máquinas fotográficas.

O segmento de TVs é dominado no país pelas sul-coreanas LG e Samsung, que dominam investimentos em tecnologia e lançam novos produtos com intervalos curtos de tempo.

A LG, inclusive, reforçou a unidade de Manaus com a linha de monitores antes fabricados em Taubaté (SP), onde encerrou a produção.