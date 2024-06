O Palmeiras está prestes a concluir a venda do jovem meia-atacante Luís Guilherme para o West Ham, da Inglaterra. O clube brasileiro detém 80% dos direitos econômicos do jogador de 18 anos e a negociação deve ser fechada por cerca de 30 milhões de euros, aproximadamente R$ 171,5 milhões. Representantes do time inglês estiveram no Brasil recentemente para avançar nas tratativas.Luis Guilherme é mais um talento da “geração de ouro” do Palmeiras a ser negociado com clubes europeus. Antes dele, Endrick foi vendido ao Real Madrid e Estêvão está próximo de se transferir para o Chelsea. O meia-atacante deve se juntar ao West Ham durante a janela de transferências de julho, uma vez que já é maior de idade.

O jogador chamou a atenção do futebol europeu desde que subiu para o time profissional do Palmeiras no ano passado. Sob o comando de Abel Ferreira, Luis Guilherme teve destaque na conquista do Brasileirão, ao lado de outros jovens talentos como Kevin, Jhon Jhon, Fabinho e Endrick. Em 2024, ele marcou um gol decisivo na Libertadores contra o Independiente Del Valle.

Além disso, Luis Guilherme fez parte do time sub-20 do Palmeiras aos 15 anos, contribuindo para a conquista de títulos importantes como a Copa São Paulo de Futebol Júnior e o Campeonato Brasileiro Sub-17. Com 45 jogos pelo time principal, o meia-atacante acumula 1 gol e 1 assistência, sendo uma peça fundamental na base vitoriosa do clube.

