O Palmeiras está muito perto de conquistar o Campeonato Brasileiro, podendo até já ser considerado um campeão virtual. Na tarde deste domingo (3), no Allianz Parque, pela 37ª rodada, o Verdão venceu o Fluminense por 1 a 0 e colocou praticamente as duas mãos na taça. Breno Lopes fez o gol da vitória. Somente uma reviravolta muito grande na competição pode tirar o título dos paulistas.

Até porque, na última rodada, contra o Cruzeiro, a equipe de Abel Ferreira pode até perder, já que tem uma folga muito grande no saldo de gols. Do lado carioca, uma tarde de testes importantes com reservas, porque os titulares foram poupados pensando na disputa do Mundial de Clubes, na Arábia Saudita. O Tricolor, aliás, jogou a maior parte do segundo tempo com um a menos, porque Justen foi expulso.

Com essa vitória, o Palmeiras foi a 69 pontos e ficou muito perto de conquistar o título brasileiro. São três pontos de vantagem para Atlético-MG e Flamengo, além de uma enorme vantagem no saldo de gols (oito para o time mineiro, e 16 para a equipe carioca). O Fluminense, campeão da Libertadores e focado na disputa do Mundial de Clubes, tem 56 pontos, na sétima colocação.

Na última rodada do Campeonato Brasileiro, na quarta-feira (3), às 21h30 (horário de Brasília), o Palmeiras visita o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte, e o Fluminense recebe o Grêmio, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O post Palmeiras ganha dos reservas do Fluminense e lidera apareceu primeiro em Portal Você Online.