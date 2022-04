Avalie o post

São Paulo – Depois de perder para o Ceará em casa, na estreia do Campeonato Brasileiro 2022, o Palmeiras foca suas atenções na Libertadores. Pela 2ª rodada da fase de grupos, o Verdão faz o primeiro jogo pela competição no Allianz Parque nesta terça-feira (12), quando encara o Independiente Petrolero (Bolívia), a partir das 21h30. Para o duelo, o atual bicampeão deve contar com o retorno do lateral-esquerdo Piquerez, que retornou aos treinos com bola no último domingo (10).

Além dele, a equipe treinada por Abel Ferreira deve contar com algumas mudanças por conta da sequência de jogos. O comandante português, inclusive, é outro que retorna, visto que estava suspenso na estreia do time, que goleou por 4 a 0 na Venezuela o Deportivo Táchira. O Grupo A ainda conta com o Emelec (Equador).

Para o duelo, o atacante Dudu imagina que Petrolero virá pensando no empate. “Será um jogo difícil, acredito que a equipe deles jogará de uma forma mais fechada. Mas sabemos da nossa força no Allianz Parque e esperamos jogarmos bem como foi no primeiro jogo da Libertadores”, projetou o camisa 7.

Primeira vez

O Independiente Petrolero estreia na Libertadores e fará seu primeiro jogo contra um brasileiro por uma competição sul-americana. No entanto, o grande nome do time é um velho conhecido dos palmeirenses. Trata-se de Jonatan Cristaldo, atacante que passou no Alviverde entre 2014 e 2016. A torcida tinha um carinho especial pelo argentino, que era visto como um talismã do clube quando saia do banco de reservas.

O time boliviano chega ao Brasil como campeão nacional de 2021, mas estreou empatando contra o Emelec, em casa, por 1 a 1 – o gol foi anotado justamente por Cristaldo. O Petrolero também vem de um revés no campeonato boliviano por 5 a 1 para o Royal Pari e tem mais derrotas (4) do que vitórias (2) neste ano, além de 3 empates. Para enfrentar o Palmeiras, não terá nenhum desfalque.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Independiente Petrolero (Bolívia)

Local: Allianz Parque, São Paulo.

Data e hora: terça-feira (12/4), às 21h30

Árbitro: Derlis Lopez (Paraguai)

Auxiliares: Eduardo Cardozo e Julio Aranda (ambos do Paraguai)

Quarto árbitro: Eber Aquino (Paraguai)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo (Kuscevic) e Jorge (Piquerez); Danilo, Zé Rafael (Jailson), Gustavo Scarpa (Gabriel Veron) e Raphael Veiga; Rony e Dudu. Técnico: Abel Ferreira.

INDEPENDIENTE PETROLERO (BOL): Arancibia; Velásquez, Francisco Silva, Martín Chiatti e Diago Giménez; Nixon Folleco, Bejarano, Mijail Avilés e Robin Ramírez; Erik Correa e Harold Reina (Cristaldo). Técnico: Marcelo Robledo.

