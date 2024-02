O Palmeiras voltou a campo nesta quinta-feira, 8, após derrota na Supercopa Rei para o São Paulo. Abel Ferreira tentou estabelecer nova dinâmica no meio-campo alviverde, mas o ambiente da Arena Barueri, com baixa presença de torcedores, e o adversário frágil não contribuíram para uma boa partida. Mesmo desanimados, os atuais bicampeões do Paulistão derrotaram o Ituano por 2 a 0, com gols de Flaco López e Rony. O Palmeiras lidera o Grupo B, com 13 pontos. A Ponte Preta vem logo atrás, com nove. O Ituano é o vice-líder do Grupo A, com quatro pontos, mas a preocupação maior é com a degola. A distância para o Santos é de 11 pontos. Portuguesa e Santo André estão no retrovisor. O Palmeiras volta a jogar na segunda-feira, 12, às 19h, diante do lanterna Santo André, no ABC. No domingo, às 18h, o Ituano visita o Água Santa, no Canindé.

*Com informações da Agência Estado