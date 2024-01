Um homem de 26 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso por agredir a própria filha, uma criança de dois anos, no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus. A menina está internada no Hospital e Pronto Socorro da Criança da zona Leste, Joãozinho, após as agressões.

Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), a motivação do crime teria sido o fato do autor não aceitar o fim do relacionamento com a genitora da vítima.

De acordo com o delegado Paulo Benelli, adjunto da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), os profissionais do hospital acionaram à polícia e relataram que a criança estava no local em estado grave.

‘’Eles nos informaram que a criança estava correndo risco de vida e que o agressor teria sido o próprio pai. Nossa equipe foi até o local e iniciamos a investigação. Falamos com a mãe e com a avó da criança e descobrimos que os pais da vítima estão em processo de divórcio’’, explicou.

Conforme o delegado, a mãe teria permitido que o pai levasse a criança para passear, mas que em determinado momento pediu que ele trouxesse a menina de volta para casa. O homem se recusou. A mulher ligou para a sogra e pediu que ela falasse com o filho. A avó presenciou o momento em que ele se enfureceu e jogou a criança no chão e a agrediu.

‘’Em seguida, o pai foi embora e a avó da vítima a levou para o hospital. Nós recolhemos esses depoimentos e rapidamente iniciamos as buscas para encontrá-lo. Com o cerco policial, os próprios familiares entregaram a localização dele e conseguimos prendê-lo em flagrante delito’’, afirmou o delegado.

Segundo o adjunto da especializada, o homem já havia sido preso por violência doméstica anteriormente e agora vai responder por lesão corporal grave.

Vítima

De acordo com a PC-AM, o estado de saúde da criança é estável. Ela passou por um cirurgia devido ao afundamento do crânio causado pela agressão.

Nas redes sociais, a neurocirurgiã que atendeu a menina publicou uma foto da tomografia que mostra a lesão sofrida pela vítima. Na imagem, é possível ver fraturas na cabeça da criança próximo aos olhos. Na legenda, a médica relata que "a vítima estava calada, não chorava, mas demonstrava estar com medo". Segundo a profissional, após o exame, a criança foi encaminhada para cirurgia.